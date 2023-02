Er zijn nog een aantal dagen te gaan tot de release van Wild Hearts, EA en Omega Force’s draai op het Monster Hunter ‘genre’. Om je alvast in de stemming te brengen, heeft de uitgever een nieuwe cinematische trailer uitgebracht.

De trailer staat volop in het teken van de strijd tussen mensen en Kemono, de benaming van de monsters in de wereld van Wild Hearts. De trailer toont ook een aantal van de verschillende contrapties die je zult kunnen gebruiken in je jacht op de Kemono.

Mocht je het spel willen proberen, dan is er goed nieuws. Vanaf vandaag is er namelijk een trial van Wild Hearts beschikbaar via EA play. Mocht dat je nog niet een goed genoeg beeld geven, dan kun je natuurlijk ook binnenkort onze review van Wild Hearts lezen.

Je kunt de trailer hieronder bekijken. Wild Hearts komt op 17 februari uit voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.