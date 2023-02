Resident Evil 8: Village wil op PlayStation VR2 een paradepaardje worden, net zoals Resident Evil VII: Biohazard dat was op diens illustere voorganger. De onderstaande trailer doet ons vermoeden dat Capcom hier ook in gaat slagen, want jongens, het ziet er weer prachtig uit. Wij kunnen alvast niet wachten om Ethans tocht door het titulaire helleoord in VR te beleven.

De game zal op 22 februari zijn opwachting maken op PS VR2 en gratis te downloaden zijn voor wie de originele versie van het spel reeds in zijn of haar bezit heeft. Diezelfde dag zal er tevens een demo beschikbaar gesteld worden, kwestie van twijfelaars alsnog over de streep te trekken. Wie een PS VR2 aanschaft, weet wat hem of haar te doen staat!