Eén van de grootste launch games voor PlayStation VR2 is uiteraard Horizon: Call of the Mountain, die je in de schoenen plaatst van een nieuwe protagonist. Met hem zul je op avontuur gaan en het Horizon universum vanuit een uniek perspectief beleven.

Later vandaag lees je in onze review hoe de game bevallen is en in de tussentijd kan je genieten van de launch trailer. De trailer laat nog maar eens zien wat je van de game kan verwachten, die gelijktijdig met PlayStation VR2 volgende week woensdag verschijnt.