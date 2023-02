Ontwikkelaar Arkane Studios toont meer van de open wereld van Redfall. De fictieve eilandstad ligt in de Amerikaanse staat Massachusetts en wordt belaagd door vampieren, die ook nog eens psychische krachten bezitten. Je kunt alleen of in een team van maximaal vier spelers Redfall verkennen in je missie om de afgesloten bewoners te redden.

In de bovenstaande trailer zie je veel verschillende locaties de revue passeren. Daarnaast lijk je ook uitstapjes te gaan maken naar een andere dimensie. Tenminste, het ziet er niet uit als iets waar je even een vakantie naar kunt boeken. Redfall verschijnt op 2 mei voor de Xbox Series X|S en pc, bij release zit de game direct in Game Pass.