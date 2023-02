In mei mogen we The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom verwachten en tot dusver heeft Nintendo relatief weinig van de game laten zien. Zo weten we nauwelijks wat over de wereld, de personages, het verhaal en meer. Dit doet Nintendo uiteraard bewust, maar veel informatie is nu op straat komen te liggen.

Dit komt doordat een artbook, bestaande uit 200 pagina’s, online is gelekt. In dit artbook zijn nieuwe personages, verhaaldetails en meer te vinden, die behoorlijk wat van de game weggeven. Het artbook doet nu z’n ronde op Reddit, maar we raden je aan om het te vermijden in verband met spoilers.

Waar het artbook lek precies vandaan komt is niet duidelijk, wel weten we dat dit boek bij de Collector’s Edition van de game hoort. De game staat gepland om op 12 mei te verschijnen voor de Nintendo Switch.