Humanity is al een lange tijd in ontwikkeling en de laatste paar keren dat we er wat nieuws over konden melden was dat de game werd uitgesteld. Toch is de release nu vrij dichtbij, want tijdens State of Play werd aangekondigd dat Humanity in mei zal verschijnen.

De game komt dan uit voor de PlayStation 4 en PlayStation 5. Tevens is het mogelijk om Humanity in virtual reality te spelen met PlayStation VR en PlayStation VR2. Niet bekend met de game? Check dan de onderstaande trailer. De game alvast uitproberen? Dat kan ook, er is namelijk een demo beschikbaar in de PlayStation Store.