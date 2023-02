De Amnesia reeks is al sinds de release van het origineel een regelrechte hit, onder andere door de populariteit onder modders en YouTubers. Met het nieuwe deel in de franchise, Amnesia: The Bunker, pakt Frictional Games het iets anders aan door ditmaal een semi-open wereld ervaring neer te zetten.

De ontwikkelaar heeft een nieuwe trailer uitgebracht waarin het monster dat jacht op je zal maken te zien is, iets waar fans ongetwijfeld al op wachten sinds de aankondiging van het spel in december. In de trailer is een kort fragment te zien van wat je kunt verwachten wanneer je oog in oog komt te staan met de monsterlijke entiteit.

Amnesia: The Bunker is vanaf 16 mei beschikbaar voor de PS4, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Je kunt de nieuwe trailer hieronder bekijken.