Op 12 mei mogen we het langverwachte The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom verwachten voor de Nintendo Switch. Deze game zal van zichzelf garant staan voor uren speelplezier, maar na de release is het mogelijk niet gelijk met de game gedaan.

Volgens de officiële website staat er extra content voor de game gepland, die na het verschijnen van het spel moet uitkomen. Hoewel Nintendo niet over extra content gesproken heeft, lijkt de vermelding op de website hiervan zekerheid te geven.

De vraag is echter in welke vorm, maar als we naar Breath of the Wild kijken krijgen we een idee van wat er post-launch zal komen, mits Nintendo hetzelfde pad bewandelt. Hoe dan ook, liefhebbers van de franchise hebben in potentie veel om naar uit te kijken.

Het is voor nu echter afwachten totdat Nintendo officieel bekendmaakt dat de titel extra content krijgt.