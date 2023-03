Ontwikkelaar Ingame Studios en uitgever 505 Games zijn momenteel druk bezig om de hype voor het aankomende Crime Boss: Rockay City op te bouwen. Om die reden is er een nieuwe trailer in een reeks gameplay showcases op het wereldwijde web gegooid. Daarin krijg je wat meer van de structuur van de game te zien en hoe je controle over de criminele stad kunt krijgen.

Uiteraard staat de sterrencast ook weer centraal. Dit keer zien we vooral Michael Madsen je van opdrachten voorzien en hoe je met Michael Rooker samenwerkt om die ook daadwerkelijk uit te voeren. Daarnaast krijgen we weer een portie actie voorgeschoteld. Crime Boss: Rockay City lanceert op 28 maart voor pc en komt later naar de PlayStation 5 en Xbox Series X|S.