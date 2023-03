Een weekje geleden kondigde The Pokémon Company The Hidden Treasure of Area Zero aan, een grote uitbreiding die zo’n 230 nieuwe Pokémon aan de game zal toevoegen. Welke Pokémon dit zullen zijn, werd nog niet bekendgemaakt, maar dankzij een datamine kon Twitter gebruiker @mattyoukhana meer te weten komen.

Hij maakte een lijst met zo’n 223 Pokémon die naar de game zouden komen als DLC, wat dus eigenlijk bijna de volledige lijst zou zijn.

‘Like with SWSH 1.2.0, in SV 1.2.0, GF have deleted Pokédex entries for a lot of Pokémon, instead of stubbing them. Included in the list are all of the currently confirmed returning Pokémon for DLC, like Yanma. Here’s the list I’ve compiled:’

https://pastebin.com/RpkRJQ54