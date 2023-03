Eind vorige week maakte Infinity Ward bekend wat we precies in de seizoen 2 mid-season update getiteld Reloaded kunnen verwachten. Zo voegt de update onder andere nieuwe modi, een nieuwe map en een nieuw wapen toe. Ditmaal kunnen we de nieuwe content ook in actie zien dankzij een nieuwe trailer.

Naast de nieuwe content is één van de grotere verbeteringen in de Reloaded update de toevoeging van party queueing. Deze feature maakt het mogelijk om gemakkelijk automatisch een party van bijvoorbeeld een vriend toe te treden zodra zij klaar zijn met hun potje.

Je kunt de seizoensupdate trailer hieronder bekijken: