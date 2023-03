In een wereld waarin we van alle kanten worden bekogeld met remakes en remasters is het altijd prettig om ofwel een sterk vervolg of een fantastisch nieuw IP te mogen verwelkomen. Na alle problemen tijdens de ontwikkeling lijkt Dead Island 2 er toch behoorlijk goed uit te gaan komen. Toen dit vervolg na de zoveelste developer switch bij Dambuster Studios werd neergelegd, was de eerste Dead Island alweer acht jaar oud. Wanneer Dead Island 2 verschijnt is zijn voorganger al bijna twaalf jaar oud.

Je zou denken dat een heruitgave van het eerste deel misschien in het verschiet ligt om mensen te herinneren waar het allemaal mee begon, maar James Worrall van Dambuster Studios ziet dit toch anders. Toen website The Loadout hem de vraag stelde of er een remaster of remake op het programma staat had hij daar het volgende op te zeggen.

“No, and I think that might be a mistake because we’ve already decided to move the franchise on with Dead Island 2, and I think it was the right decision creatively to do that. It’s best to leave it where it was – it did what it did.”

Staat Dead Island 2 al op jouw radar? De game verschijnt op 21 april voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Meer over de game lees je in onze hands-on preview.