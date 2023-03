Special | Destiny 2: Lightfall – Wat is Strand en hoe werkt het? – Destiny 2: Lightfall is nu een aantal weken uit en met deze uitbreiding hebben we genoeg nieuwe zaken om te ontdekken. Zo kregen we Neomuna gepresenteerd, de laatste stad op de planeet Neptunus. Ook zijn er wat algemene verbeteringen toegepast, zoals een verbeterd mod systeem en de toevoeging van loadouts. Verder hebben we de Guardian Ranks geïntroduceerd zien worden, maar minstens zo belangrijk is Strand. Dit is een fundamenteel onderdeel van de gameplay in deze uitbreiding en voor de Guardians een volledig nieuwe subklasse naast Void, Solar, Arc en Stasis. Tijd om daar eens wat dieper op in te gaan.

Strand leren kennen

Strand is een speciale kracht die zich van de genoemde klassen weet te onderscheiden. De eerste drie zijn verkregen via de Traveler. Stasis is een darkness kracht die we in Beyond Light mochten ontdekken, wat eveneens een soort van tastbaar is. Strand daarentegen is een meer merkwaardige klasse, gezien die bestaat uit innerlijke verweving die de speler in Lightfall beter leert kennen. Het proces van deze kracht masteren is ietwat anders dan we eerder hebben gezien, maar dat maakt het juist boeiend.

Aan het einde van de rit oftewel het uitspelen van Lightfall, heb je Strand volledig onder de knie. De basis dan althans, want er is meer. Zo kun je door activiteiten te voltooien waarbij je de Strand klasse in gebruik hebt ‘meditations’ verzamelen en die zijn nodig om de gehele klasse verder uit te bouwen. In de basis heb je bij het einde van Lightfall alle belangrijke onderdelen ter beschikking en dat gaat op voor ieder type Guardian. Er zijn echter verschillende fragmenten die je nog toe kunt passen, maar die krijg je niet zomaar cadeau. Dit kun je unlocken door 200 meditations te verzamelen en ze in te leveren bij de Pouka Pond in de Hall of Heroes in Neomuna.

Per 200 meditations unlock je een fragment en met veertien stuks, waarvan een groot deel niet gelijk toegekend wordt, is het enigszins een grind. Zeker als je Strand voor alle drie jouw Guardians volledig wilt doorgronden. Het geeft je in ieder geval een reden om te blijven spelen. Om het meeste uit Strand te halen, is het ook aan te raden voor de fragments te gaan. Het geeft je namelijk de vrijheid om je Guardian met Strand een specifieke build te geven die je al dan niet kan aanpassen op de situatie. De manier van vrijspelen is in bepaalde mate vergelijkbaar met de andere klassen in de game, dus voor de doorgewinterde spelers mag dit geen nieuws zijn. Overigens, als je alle fragments te pakken hebt, speel je een exotic quest vrij. Het is dus dubbel en dwars de moeite waard.

De verschillende Strand subclasses

Gezien Strand in de manifestatie per type Guardian verschilt, loont het om de campagne van Lightfall driemaal te doorlopen. Hier nog niet de tijd voor gehad? We hebben voor de volledigheid hieronder alle details op een rijtje gezet. Kan wellicht van pas komen als je nog twijfelt over met welke klasse je aan Lightfall wilt beginnen.

Strand subclasses

De belangrijkste kracht binnen elke subklasse zijn natuurlijk de Supers, die zoals altijd spectaculair zijn om toe te passen, alsook te aanschouwen. Gezien dit in combat zeer belangrijk kan zijn, beginnen we daarmee:

Titans – Uit de handen van de Titans groeien twee groene, ferme klauwen die de Guardian in staat stellen om als een bezetene op vijanden in te hakken. Dit is in close combat zeer effectief om schade te berokkenen, maar kan in combinatie met het opladen een grote slag genereren. Deze Super wordt Bladefury genoemd.

– Uit de handen van de Titans groeien twee groene, ferme klauwen die de Guardian in staat stellen om als een bezetene op vijanden in te hakken. Dit is in close combat zeer effectief om schade te berokkenen, maar kan in combinatie met het opladen een grote slag genereren. Deze Super wordt Bladefury genoemd. Hunters – Met Strand kunnen Hunters een ropedart creëren die op afstand flinke tikken uitdeelt. Ook is het mogelijk om hier snelle aanvallen mee te plaatsen en te spinnen, waardoor Silkstrike zoals de Super heet in veel situaties erg praktisch in te zetten valt.

– Met Strand kunnen Hunters een ropedart creëren die op afstand flinke tikken uitdeelt. Ook is het mogelijk om hier snelle aanvallen mee te plaatsen en te spinnen, waardoor Silkstrike zoals de Super heet in veel situaties erg praktisch in te zetten valt. Warlocks – De Warlocks gebruiken Strand op een korte afstand door groene materie als objecten op te trekken uit de omgeving en vijanden hiermee te bekogelen. Bij impact ontploffen de fragmenten, waardoor de Super toepasselijk Needlestorm heet.

Vanzelfsprekend komt Strand ook met secundaire elementen die onderverdeeld zijn onder L1 en R1 of de bumpers als je op console speelt. Hierin krijg je verschillende opties ter beschikking, die in allerlei situaties van pas kunnen komen. Eenvoudig op te delen als Melees, Grenades en Aspects.

Strand Melees

Warlock (Arcane Needle) – Je gooit als het ware een mes richting de vijand die je eventueel kunt koppelen aan twee extra messen voor enorm veel schade.

– Je gooit als het ware een mes richting de vijand die je eventueel kunt koppelen aan twee extra messen voor enorm veel schade. Hunter (Threaded Spike) – De ‘darts’ komen hier kort in actie die tussen vijanden heen en weer kunnen stuiteren.

– De ‘darts’ komen hier kort in actie die tussen vijanden heen en weer kunnen stuiteren. Titan (Frenzied Blade) – Je springt naar voren en je deelt één, twee of drie slashes met je klauwen uit wat veel schade aanricht.

Strand Grenades

Threadling Grenade – Met deze granaat spawn je zogeheten Threadlings, die op zoek gaan naar vijanden en ze direct aanvallen en schade berokkenen. Op deze manier kun je in een nabije omgeving op hetzelfde moment meerdere vijanden in één keer aanvallen.

– Met deze granaat spawn je zogeheten Threadlings, die op zoek gaan naar vijanden en ze direct aanvallen en schade berokkenen. Op deze manier kun je in een nabije omgeving op hetzelfde moment meerdere vijanden in één keer aanvallen. Shackle Grenade – Een slinger die zich om een aantal vijanden wikkelt en ze de lucht in gooit, wat ze als het ware doet verlammen. Hierdoor kun je een korte tijd zonder risico op schade aanvallen plaatsen. Ideaal in drukke gevechten waarin je even wat ademruimte nodig hebt.

– Een slinger die zich om een aantal vijanden wikkelt en ze de lucht in gooit, wat ze als het ware doet verlammen. Hierdoor kun je een korte tijd zonder risico op schade aanvallen plaatsen. Ideaal in drukke gevechten waarin je even wat ademruimte nodig hebt. Grapple – Dit is een nieuwe manier om jezelf te verplaatsen. Op verschillende punten in Neomuna vind je groene aanknoopingspunten, waar je jezelf met de grapple naartoe kan trekken om grotere afstanden te overbruggen.

Strand Aspects

Warlock (Weaver’s Call) – Bij het inzetten van je rift zul je drie Threadling eieren krijgen die uitkomen. De Threadlings zullen je volgen en zodra er een vijand in de buurt is erheen gaan en exploderen.

– Bij het inzetten van je rift zul je drie Threadling eieren krijgen die uitkomen. De Threadlings zullen je volgen en zodra er een vijand in de buurt is erheen gaan en exploderen. Warlock (Mindspun Invocation) – Bij het inzetten van de grapple als mêlee zullen er drie Threadling eieren spawnen. Bij een Threadling grenade zullen ze de Threadlings volledig aanvullen en bij een Shackle granaat krijg je een buff, waardoor vijanden exploderen bij een kill.

– Bij het inzetten van de grapple als mêlee zullen er drie Threadling eieren spawnen. Bij een Threadling grenade zullen ze de Threadlings volledig aanvullen en bij een Shackle granaat krijg je een buff, waardoor vijanden exploderen bij een kill. Hunter (Ensnaring Slam) – Hiermee kunnen Hunters hard op de grond slaan en dat heeft directe impact op vijanden die dichtbij staan, die in de lucht blijven hangen.

– Hiermee kunnen Hunters hard op de grond slaan en dat heeft directe impact op vijanden die dichtbij staan, die in de lucht blijven hangen. Hunter (Widow’s Silk) – Je krijgt een additionele granaat. Bij een grapple zal het een nieuwe charge geven, waardoor je gelijk een volle granaat hebt. In teamverband kan je dit aan elkaar koppelen voor maximaal effect.

– Je krijgt een additionele granaat. Bij een grapple zal het een nieuwe charge geven, waardoor je gelijk een volle granaat hebt. In teamverband kan je dit aan elkaar koppelen voor maximaal effect. Titan (Into the Fray) – Zodra je een Tangle sloopt, krijgen jij en je teamgenoten de Woven Mail buff. Daarnaast gaat de mêlee regeneratie sneller.

– Zodra je een Tangle sloopt, krijgen jij en je teamgenoten de Woven Mail buff. Daarnaast gaat de mêlee regeneratie sneller. Titan (Drengr’s Lash) – Een schild dat je opwerpt en terwijl je dat doet ontstaat er een schokgolf die vijanden een opdonder geeft.

Tot slot heb je natuurlijk nog de eerder aangehaalde fragments, waarvan je een groot deel moet unlocken via de Pouka Pond in de Hall of Heroes. Deze fragmenten zorgen voor buffs en het genereren van abilities. Het is belangrijk om hier goed naar te kijken in combinatie met alle andere Strand onderdelen in je build. Op basis hiervan kun je een bijzonder krachtige en effectieve samenstelling maken die je een optimaal effect in de gameplay geeft. Bekijk in de game via de Pouka Pond wat de effecten zijn, maar vergeet niet vooraf veel meditations te verzamelen!