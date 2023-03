Special | Destiny 2: Lightfall – De activiteiten van Season of Defiance – Met de lancering van Destiny 2: Lightfall is natuurlijk alle aandacht naar de nieuwe campagne gegaan die tevens Strand als nieuwe subklasse geïntroduceerd heeft. Daarnaast kwam de uitbreiding ook met de nodige quality of life verbeteringen, die we eveneens hebben aangestipt. Je zou haast vergeten dat er ook een nieuw seizoen van start is gegaan, want het raakt snel met alle nieuwigheden ondergesneeuwd. Nu een paar weken na de release zullen de meeste spelers de nieuwe campagne wel uit hebben, een mooi moment dus om wat specifieker naar het nieuwe seizoen te kijken.

Level en scoor alle Season Pass extra’s

Het mag voor velen geen verrassing zijn dat Destiny 2 tegenwoordig met seizoenen werkt. Er zijn er vier per jaar, elk met de lengte van een kwartaal. Dit geeft spelers ruim voldoende de tijd om de Season Pass te voltooien die uit twee tears bestaat: gratis en betaald. De gratis Season Pass geeft om de zoveel tijd een extra, bij de betaalde variant mag je bij elk level nieuwe items verwachten. Dit kunnen Glimmer of upgrade modules zijn, maar ook exotische wapens en meer. Het is een inmiddels vast concept dat werkt op een manier zoals je dat van andere games kent. Speel, verzamel XP en level. Je ontvangt loot en herhaalt het proces.

Het geeft Destiny 2 ook dit seizoen weer een motiverende factor om te blijven spelen en vanzelfsprekend mag je in dat kader ook wekelijks uitdagingen verwachten. Lukt het jou om de 72 uitdagingen aan het einde van de rit allemaal voltooid te hebben? Het is een flinke uitdaging, maar de moeite waard. Sommige uitdagingen leveren je namelijk extra’s op, waaronder War Table upgrades. Plus het is natuurlijk erg bevredigend om elke uitdaging stap voor stap af te kunnen vinken. Hoe dan ook, Season of Defiance bewandelt in dat perspectief hetzelfde proces als voorheen en maakt dat het zinvol is om Destiny 2 te blijven spelen.

Season of Defiance

Het huidige seizoen is natuurlijk nauw aan de gebeurtenissen in Lightfall verbonden, aangezien Bungie de seizoenen gebruikt om de uitbreidingen qua verhaal aan elkaar te knopen. Hierbij moeten we opmerken dat de content in dit nieuwe seizoen echt na het verhaal van Lightfall plaatsvindt. Hoewel je dingen door elkaar kan doen, raden we aan de juiste volgorde aan te houden wil je het enigszins overzichtelijk houden qua verhaal. Daarover gesproken. Na de gebeurtenissen rondom de Traveler naar aanleiding van het arriveren van The Witness, is het aan de Guardians om te kijken hoe ze een alliantie op kunnen bouwen om tegen de vijand te gaan strijden.

De Awoken spelen al een geruime tijd een belangrijke rol in de strijd die de Guardians tegen het voorheen naderende kwaad aan het voeren waren. Dit zet zich nu voort, waarbij je te maken krijgt met een quest die het gehele seizoen lang zal duren. Verwacht wekelijks nieuwe stappen om vooruitgang te boeken, waarbij het verhaal beetje bij beetje verder uit de doeken gedaan wordt. Wat ditmaal centraal staat zijn de gevechten tegen de Shadow Legion van Calus, waarmee je ook veel in aanraking komt tijdens de campagne van Lightfall. Gedurende het seizoen speelt één specifieke activiteit een belangrijke rol en die hebben we eerder gezien: Defiant Battlegrounds.

De strijd tegen de Shadow Legion

De Defiant Battlegrounds komen met nieuwe gevechten. De focus ligt ditmaal vooral op de Aarde, waar je deze gevechten aangaat. De opzet is eigenlijk vrij eenvoudig. Je beweegt je een weg door verschillende omgevingen, waarbij je alle vijanden te grazen neemt die je onderweg tegenkomt. Tegen het einde van de Defiant Battleground staat een baas op je te wachten, die een groepje mensen heeft opgesloten en het is aan jou om deze te bevrijden. Gemakkelijk gaat dat niet, want de baas neemt over drie fases een schild aan die hem immuun maakt voor inkomende aanvallen. Om dit te doorbreken is het zaak om specifieke vijanden uit te schakelen, waarna je de baas het vuur aan de schenen kan leggen.

Om het nog wat lastiger te maken, speel je vanuit een Balefire die als schild dient. Dit betekent dat je binnen dit schild geen omgevingsschade oploopt, maar het trekt wel alle aandacht van de vijanden naar één centrale plek. Zet je stap buiten dit schild, dan loop je telkens een beetje schade op, waardoor het noodzakelijk is om niet te lang in het level rond te rennen. Dit maakt dat de Defiant Battlegrounds bij momenten best uitdagend kunnen zijn, maar met het juiste power level, gear en build, mag het voor de fanatieke spelers geen groot probleem vormen. Het voltooien van een Defiant Battleground levert je per definitie loot op en als je een Defiant Key hebt kun je nog een kist openen die je de garantie geeft op seizoenswapens en –armor.

Continue basis voor activiteiten

Met Season of Defiance is er op de langere termijn meer te doen in Destiny 2, waarbij spelers wekelijks gemotiveerd worden om terug te keren en de stappen te nemen in de wekelijkse quest. Daarnaast zijn de Defiant Battlegrounds continu beschikbaar, wat je de gelegenheid biedt om alle nieuwe wapens en armor van het huidige seizoen te verzamelen. Bovendien is dit gekoppeld aan Pinnacle Gear, waardoor je naar de harde cap van power level 1810 kan werken als je basis level hoog genoeg is. Weet wel dat dit meerdere playthroughs vereist en het grinden voor dit type gear pas interessant wordt als je jezelf ver genoeg ontwikkeld hebt. Tot slot is er natuurlijk nog een exotic quest om je mee te vermaken, genoeg te doen dus. Het huidige seizoen duurt tot 23 mei, genoeg tijd dus om er alles uit te halen.