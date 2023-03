Toen Alan Wake 2 werd aangekondigd, zei men dat de game in 2023 zou verschijnen. Remedy Entertainment heeft laten weten dat dit nog steeds het geval is.

Het ziet er naar uit dat de planning voor het tweede deel van Alan Wake nooit in gevaar is gekomen. De ontwikkelaar liet vorig jaar oktober weten dat het spel op schema lag en vorige maand was de game al volledig speelbaar.

In het nieuwe jaarrapport van Remedy laat de ontwikkelaar wederom optekenen dat de planning om Alan Wake 2 in 2023 uit te geven zal worden gehaald.

“Alan Wake 2, a long-awaited sequel to the 2010 psychological thriller published by Epic Games, is in the full production stage, In 2022, the game was coming together on all fronts and will be ready for its highly anticipated launch in 2023.”