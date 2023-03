Over een maandje is het zover: dan verschijnt Dead Island 2. Recent dook iemand van de redactie al eens in de game en zijn voorlopige conclusie is redelijk positief. De game lijkt leuk te gaan worden, alleen ziet het er naar uit dat de game voorlopig wat weinig nieuws zal brengen. Uiteraard zullen we moeten wachten tot we een echt verdict kunnen vellen.

Wat wel zeker is, is dat uitgever Deep Silver en ontwikkelaar Dambuster Studios een zeer atmosferische trailer hebben uitgebracht om ons warm te maken voor de game. De trailer start ietwat vrolijk en luguber, om vervolgens het ware bloedbad te tonen. Bekijk zeker de onderstaande trailer om in de sfeer te komen vooraleer Dead Island 2 op 21 april verschijnt voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.