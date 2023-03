Als je de nieuwe gameplayvideo van The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom niet helemaal uit hebt gekeken, dan heb je wat belangrijks gemist. Aan het eind werd namelijk bekend gemaakt dat er ook een speciale OLED Switch aan zit te komen.

Aan het eind van het vorige jaar dook er een foto op van een The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom OLED Switch. Het blijkt nu dat deze foto echt was, want desbetreffend Switch is nu officieel aangekondigd. Deze zal op 28 april 20123 in de winkel te vinden zijn.

Hier blijft het echter niet bij. Er zal ook een speciale Pro controller en carrying case beschikbaar worden gesteld die gebaseerd zijn op het nieuwe avontuur van Link. Beide zullen op dezelfde dag uitkomen als de game zelf, dus op 12 mei 2023.

Hieronder kan je wat foto’s zien van hoe de OLED Switch , Pro Controller en carrying case eruit zien. Hoeveel deze moeten gaan kosten is nog niet bekend.