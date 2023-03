Horizon: Forbidden West liefhebbers zitten sinds december ongetwijfeld al vooruit te kijken naar april, want toen werd de uitbreiding Burning Shores aangekondigd. Deze staat gepland voor de 19e van de volgende maand en hierin zien we Aloy een nieuw avontuur beleven in een andere omgeving. Een grote vernieuwing in Forbidden West is dat je het luchtruim kunt kiezen met Aloy en dat onderwerp staat centraal op deze nieuwe screenshots.

De screenshots tonen namelijk een aantal mooie wolkenformaties die je in de omgevingen van Burning Shores mag verwachten. In Horizon: Zero Dawn werd er al een uniek systeem geïntroduceerd, waarmee wolken er levendig en dynamisch uitzagen. Daar borduurt Forbidden West op voort en geeft daar net weer zijn eigen draai aan. In een uitgebreide post op het PlayStation Blog wordt meer gesproken over de technologie achter de mooie wolkenformaties in de game. Hieronder kan je de screenshots bekijken.