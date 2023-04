Binnen enkele maanden komt het volgende genummerde deel uit in de Final Fantasy franchise en dat is voor de fans natuurlijk een reden tot juichen. We hebben de laatste tijd al heel wat nieuwe beelden gezien en info gekregen. Producer Naoki Yoshida – Yoshi-P voor de vrienden – gaf nu in PLAY Magazine meer info over de algemene structuur van de game (opgepikt op Reddit).

We wisten al dat Final Fantasy XVI geen openwereldgame zou worden, maar er is toch wel heel wat om te ontdekken in de wereld. De manier hoe de gamewereld is gebouwd, zou zo vergelijkbaar zijn met Final Fantasy X en XII. Er is een wereldmap waar je de verschillende gebieden van de game kan zien én naar kan reizen. Wanneer je de (side) quests in dat gebied hebt voltooid, keer je terug naar een centrale hub, ’the Hideaway’ genaamd. Je kan elk gebied ook achteraf nog bezoeken.

“We have what’s called a world map. And on that world map you have the areas that you can travel to, and you select that area, and then you jump to that area seamlessly. And then you follow the main quest there, and then, once you finish that, you’ll go back to this hub area […] called The Hideaway.

Each place you unlock then becomes available to visit at any time. And so if you decide, ‘Okay, I want to try something else. I’m done with the main scenario for now.’ You can go back to places that you visited before and explore those places. And in some of those places, there’ll be new side quests that you can start.”