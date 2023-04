Nu The Lord of the Rings: Gollum goud is gegaan, zijn we er zeker van dat de game op 25 mei verschijnt. De game zal dan uitkomen voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Op een later moment volgt de game nog voor de Nintendo Switch.

Met de release die steeds dichterbij komt, heeft uitgever Nacon nu een nieuwe trailer uitgebracht. Deze trailer dient als middel om kenbaar te maken dat de pre-orders beschikbaar zijn, dus je kunt de game nu alvast aanschaffen.

Er is een standaard editie en een Precious Edition. Die editie is pakweg een tientje duurder en bevat The Lore Compendium DLC samen met The Art Exhibition, waarmee je wat concept-art en meer kunt bekijken. Verder zit de soundtrack er nog bij inbegrepen.