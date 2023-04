Vorig jaar verscheen Horizon: Forbidden West voor de PlayStation 4 en 5, wat vorige week een uitbreiding zag in de vorm van Burning Shores. Ook hebben we ons eerder dit jaar nog kunnen vermaken met Horizon: Call of the Mountain, dus liefhebbers van de franchise hebben geen enkele reden tot klagen.

Daar kunnen we nu nog een schepje bovenop doen, want Guerrilla Games heeft tussen neus en lippen door bevestigd bezig te zijn met een nieuwe game. Zojuist heb je kunnen lezen over het vertrek van Angie Smets bij de Amsterdamse ontwikkelaar en in hetzelfde bericht op de Guerrilla website staat onderaan nog een interessante zin.

“We have full confidence in our new leadership as they steer Guerrilla towards a bright future, expanding the world of Horizon with Aloy’s next adventure and our exciting online project.”

Hieruit blijkt dus dat Guerrilla Games momenteel werkt aan een nieuwe game in de Horizon franchise, dit naast een multiplayer project. Daarvan weten we dat het zich afspeelt in het Horizon universum, maar verdere details is afwachten.