Special | De gebeurtenissen in The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Met de aanstaande release van The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom staat de volgende grote game van Nintendo op stapel. De franchise kent inmiddels 45 titels, inclusief spin-offs en heruitgaven en toch is het vrij zeldzaam dat er directe vervolgen gemaakt worden. Dat is in het geval van Tears of the Kingdom naar het schijnt wel het geval, de game ging namelijk lange tijd door het leven als simpelweg “Breath of the Wild 2”. Hoog tijd dus om voor de release nog even de gebeurtenissen van diens voorganger door te nemen. Het spreekt voor zich: maar deze special bevat spoilers voor Breath of the Wild.

Een warrige tijdlijn

De hardcore Zelda-fans hebben zich vaak over het oeuvre van Nintendo gebogen en gepoogd om een samenhangende tijdlijn samen te stellen. Het Hyrule Hystoria boek, wat in 2013 in het Westen is uitgegeven, gaf ons een officiële chronologische volgorde van de games en onthulde dat er – na de gebeurtenissen van Skyward Sword, The Minish Cap, Four Swords en Ocarina of Time – er een afsplitsing is in de tijdlijn: één waar de held Link is verslagen (met games als A Link to the Past en de Link’s Awakening), en één waar de held Link juist overwint. Die laatste splitst zich wederom op in twee tijdperken, de “Child Era” (Majora’s Mask, Twilight Princess) en “Adult Era” (The Wind Waker tot en met Spirit Tracks).

Hyrule Historia werd echter ver voor de release van Breath of the Wild uitgegeven en dus is het nog steeds een mysterie waar deze game precies in deze wirwar van tijdlijnen past. Producent Eiji Aonuma heeft reeds aangegeven dat dit expres (nog) niet is onthuld, omdat men het gevoel van een puur, op zichzelf staand avontuur wil behouden. Volgens theorieën van fans volgt Breath of the Wild echter na de gebeurtenissen van de Adult Era, gezien de aanwezigheid van de Koroks in Hyrule. Hoe dan ook, in principe zou Breath of the Wild na elk van de opgezette tijdslijnen kunnen komen of zelfs een geheel nieuwe aftakking kunnen zijn, daarvoor zullen we op de uitspraken van Nintendo moeten wachten.

Een groots avontuur begint

Net als zoveel verhalen, begint dat van Breath of the Wild (en vele andere Zelda’s) simpel: er is altijd een held, altijd een prinses en altijd een grote slechterik, ofwel de balans en de cyclus van de Triforce. De profetie van weleer voorspelde de terugkeer van Ganon. De bevolking van Hyrule poogde daarom om hem te snel af te zijn en schoof vier krijgers naar voren die – ieder met een Divine Beast onder hun hoede – samen met Link en Zelda het kwaad zouden verslaan. Het continent werd ondertussen bewaakt door de Guardians. Het mocht echter niet baten: Ganon corrumpeerde zowel de Divine Beasts als de Guardians en Link bleef zwaargewond achter.

Zelda besloot daarom om Link te verstoppen zodat hij kon herstellen en met haar magische krachten verzegelde ze Calamity Ganon in Hyrule Castle. Honderd jaar later ontwaakt de gekozen held Link op de Great Plateau en na z’n lange rust ontdekt hij zowel dat hij z’n geheugen is verloren en dat z’n geliefde Hyrule nog steeds bedreigd wordt door Calamity Ganon. Rondom Hyrule Castle hangt een duistere sfeer en Ganon probeert met man en macht te ontsnappen uit z’n magische gevangenis. De geest van voormalig heerser King Rhoam voorziet Link van een paraglider, het bericht dat de tijd dringt en meteen Links eerste halte: Kakariko Village.

A trip down memory lane

Link herenigt met Impa, die voor de Great Calamity de koninklijke familie diende. De oude Sheikah zegt tegen Link dat er een enorme quest op hem wacht en dat hij de bevolking van Hyrule moet verenigen en de krachten van de Divine Beasts (Vah Ruta, Vah Rudania, Vah Medo en Vah Naboris) weer voor zich moet winnen, wil hij een degelijke kans maken om Ganon te verslaan. Deze quest brengt Link langs de verschillende volken van Hyrule, zoals de Zora, de Gorons en de Rito. Gaandeweg leert Link de familie en vrienden kennen van de voormalige kampioenen die het tegen Ganon wilden opnemen.

Daarbij herstelt Link langzaam maar zeker z’n geheugen en denkt hij terug aan de vrienden die hij verloren is, zoals z’n goede vriend Daruk van de Gorons en z’n geliefde Mipha. De geesten van z’n voormalig kompanen komen terug als krachten die Link kan inzetten nadat hij de verschillende incarnaties van Ganon in de Divine Beasts heeft verslagen. Uiteindelijk slaagt Link er wel in om de volken bijeen te brengen en zijn de Divine Beasts klaar voor de tweede ronde. Een held is echter niks zonder z’n wapen en de Master Sword – het zwaard wat de duisternis kan verzegelen – wacht al honderd jaar in Korok Forest op de warme tast van z’n eigenaar. Eenmaal herenigd zijn alle schaakstukken op het bord gezet.

Het kwaad neemt vorm

Hoog tijd om Ganon een lesje te leren, maar daarvoor zal Link eerst het geteisterde en geruïneerde Hyrule Castle moeten zien te overwinnen. Het enorme kasteel staat bol van Ganons kwaadaardige handlangers en is qua interieur een klein doolhof. Link vindt Ganon uiteindelijk, waarna de Divine Beasts de aartsvijand verzwakken en de epische strijd losbarst. Samen met de krachten van z’n oude kompanen wordt Calamity Ganon verslagen, maar hij heeft nog een laatste truc. In een poging om de wereld definitief te vernietigen, neemt Ganon z’n ultieme vorm aan als Dark Beast Ganon.

De strijd duurt voort en na het wederom verzwakken van het groteske monster, breekt Zelda ook eindelijk vrij van haar magische ketens en geeft ze Link de Bow of Light. Met een ultiem schot wordt het kwaad Ganon nu voorgoed verzegeld en kent Hyrule weer vrede. Na een warm weerzien spreekt Zelda, die inmiddels haar krachten is verloren, de hoop uit om Hyrule weer op te bouwen, beter dan het eerst was. De cycli is echter niet definitief doorbroken en het lijkt slechts een kwestie van tijd voordat Ganon weer een manier vindt om iedereen het leven zuur te maken. Tot die tijd genieten Link en Zelda echter van hun welverdiende rust.