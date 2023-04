In Remnant II ga je aan de hand van verschillende archetypes aan de slag in diverse gebieden en werelden. Alhoewel we veel hebben gezien van de archetypes tot zover, is dat betreffende de omgevingen nog niet echt het geval. Eerder deze maand kregen we wel al een trailer te zien die meerdere gebieden toonde, maar nergens de nadruk op legde. Dat is met deze nieuwe trailer een ander verhaal.

In deze video krijg je de Dran omgeving te zien. De Dran en de Fae werelden zijn tot één geheel samengesmolten en dat zorgt voor de nodige chaos. De Dran – een soort mensachtige bevolking – zijn door deze wereldtransformatie drastisch veranderd en gek geworden. We zien in de trailer de overgebleven mensen in een omgeving die wel heel sterke Bloodborne vibes heeft en dat klinkt zeker niet verkeerd.