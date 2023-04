Een paar dagen geleden kwam het gerucht naar buiten dat Armored Core 6: Fires of Rubicon eind augustus dit jaar zou uitkomen, maar het was even wachten op een bevestiging. Nu blijkt dat dit inderdaad het geval is.

Bandai Namco en FromSoftware hebben laten weten dat het zesde deel van Armored Core op 25 augustus 2023 zal verschijnen. Dat is verrassend snel, aangezien het spel pas eind vorig jaar werd onthuld en er verder nog niet super veel van de game is getoond.

Om te tonen hoe de game er nu voor staat, is er een nieuwe trailer verschenen en die check je hieronder.