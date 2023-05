Uitgever Koei Tecmo laat op Twitter weten dat Wo Long: Fallen Dynasty meer dan 1 miljoen keer is verkocht. Daarnaast hebben maar liefst 3,8 miljoen mensen de game gespeeld, wat uiteraard aan de beschikbaarheid op Xbox Game Pass is te danken.

Ondertussen wordt er hard aan toekomstige updates gewerkt, waaronder drie verhaalgedreven uitbreidingen die onderdeel zijn van de Season Pass. Onze Nico is in zijn Wo Long: Fallen Dynasty review ook zeer over de game te spreken.