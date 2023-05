Sinds gisteren is Redfall verkrijgbaar op de pc en Xbox Series X|S en gelijktijdig met de release verliep het embargo op de reviews. Opvallend is dat de game zowel gewaardeerd wordt alsook met de grond gelijk wordt gemaakt. Hierdoor lopen de cijfers behoorlijk uiteen.

Hieronder een opsomming van de cijfers die wereldwijd aan de game gegeven zijn, waarbij het laagste een 4.0 is en het hoogste een 9.0. In onze review kan je lezen dat we erg teleurgesteld zijn. Op pc kent de game buitengewoon veel tekortkomingen, waardoor we de titel op dit moment helaas niet kunnen aanraden.

We Got This Covered – 9.0

XboxEra – 8.5

DualShockers – 8.5

SomosXbox – 8.3

IGN Spanje – 8.0

VGC – 8.0

XGN – 8.0

COGconnected – 7.8

Hobby Consolas – 7.8

Stevivor – 7.5

GameGrin – 7.5

Gaming Nexus – 7.4

Areajugones – 7.4

MondoXbox – 7.3

SpazioGames – 7.0

Game Rant – 7.0

Worth Playing – 7.0

PCGamesN – 7.0

Screen Rant – 7.0

VideoGamer – 7.0

ZTGD – 7.0

Attack of the Fanboy – 7.0

Player 2 – 6.7

Press Start Australia – 6.5

GamersRD – 6.5

Gamersky – 6.0

VG247 – 6.0

Windows Central – 6.0

Multiplayer.it – 6.0

Metro GameCentral – 6.0

Pure Xbox – 6.0

GamesHub – 6.0

GameSpew – 5.0

GamesRadar+ – 5.0

IGN Frankrijk – 5.0

GamingBolt – 5.0

WellPlayed – 4.5

Noisy Pixel – 4.0

Dexerto – 4.0

NME – 4.0

Gamer.no – 4.0

Gamereactor UK – 4.0

CGRecon – 4.0

GameSpot – 4.0

Hey Poor Player – 4.0

Gaan jullie Redfall een kans geven?