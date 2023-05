We hoeven niemand meer te vertellen dat Hogwarts Legacy erg goed in de smaak is gevallen. Bij media werd de titel over het algemeen erg goed beoordeeld en de consument is er bovenop gedoken. De game wist in een vrij korte tijd enorm veel te verkopen en dan te bedenken dat de aanvankelijke release enkel op current-gen systemen was.

Om precies te zijn wist de game in twee weken na de release het aantal van 12 miljoen verkochte exemplaren aan te tikken. Dit was zelfs boven verwachting van Warner Bros. Games, die ongetwijfeld meer gaat inzetten op de franchise. Sterker nog, er is een aanwijzing opgedoken dat de ontwikkelaar al werkt aan een vervolg.

Nu we enige tijd verder zijn heeft Warner Bros. Games de financiële resultaten bekendgemaakt. Hogwarts Legacy is goed voor 9% van de totale omzet van het bedrijf in het eerste kwartaal en als we het over specifieke getallen hebben, dan heeft de game 1 miljard dollar opgebracht. Qua verkoopaantallen staat de game momenteel op maar liefst 15 miljoen stuks.

