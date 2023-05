Na recentelijk de Dran omgeving van Remnant II uitgelicht te hebben, brengen Gunfire Games en Gearbox Publishing nu de Fae omgeving onder de aandacht. Samen met de Dran omgeving vormt Fae de planeet Losomn. In tegenstelling tot de Dran omgeving ziet die van Fae er veel minder chaotisch uit.

Deze plek straalt rijkdom uit en dat brengt de trailer goed in beeld. Ons spreken de trailers zeker aan, al zullen we nog tot komende zomer geduld moeten hebben vooraleer Remnant II verschijnt voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Vergeet hieronder zeker niet de fabelachtige omgeving te bekijken in de trailer.