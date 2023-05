Ontwikkelaar TeamKill Media laat op Twitter weten dat horror shooter Quantum Error direct vanaf de lancering over een New Game Plus modus beschikt. Verdere details zijn niet gedeeld.

https://twitter.com/Quantum_Error/status/1654286904882524165

Helaas heeft TeamKill Media nog geen releasedatum voor Quantum Error bekendgemaakt. De game is op dit moment in ontwikkeling voor de PlayStation 4, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.