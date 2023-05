We spelen allemaal games voor ons plezier, maar het is in het drukke leven soms lastig om tijd te vinden voor je favoriete hobby. Maar, als dat moment er eenmaal is, dan kun je de stress en sleur van het dagelijks leven even compleet vergeten.

The Legend of Zelda draait al sinds jaar en dag om grootse avonturen, een andere wereld waar je jezelf volledig in kunt verliezen. Het volgende avontuur in de franchise – Tears of the Kingdom – ramt op de voordeur en om dat te vieren heeft Nintendo de onderstaande, treffende trailer vrijgegeven, die precies op dat sentiment inspeelt.