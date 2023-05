In februari konden we dan eindelijk de magische wereld van Harry Potter betreden (maar dan zonder Harry Potter zelf) met Hogwarts Legacy op current-gen systemen. De game werd een échte hit (inmiddels bracht het meer dan 1 miljard dollar op) en Warner Bros. denkt al aan nieuwe games in de franchise. Sinds 5 mei is echter ook de last-gen versie van Hogwarts Legacy verschenen (PS4 en Xbox One) en ook die versie doet het goed.

Op Twitter werden nu enkele statistiekjes gedeeld, die je onderaan dit bericht ook kunt bekijken. Opvallend hierbij is dat het spel inmiddels al 17.2 miljoen uren gespeeld is, wat een mooie prestatie is, zeker gezien het hier om een last-gen versie van een game gaat die al enkele maanden uit is. Uiteraard kan je dit niet vergelijken met het enorm hoge aantal speeluren van de current-gen versie (406 miljoen!), maar het blijft bewonderenswaardig dat de Wizarding World mensen blijft betoveren.