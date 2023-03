We mogen Hogwarts Legacy gerust een kritisch én commercieel succes noemen. De game werd ook hier beloond met een knappe 9.0 en weet momenteel wereldwijd massaal veel Harry Potter fans aan het scherm te kluisteren. In de eerste twee weken ging de titel al twaalf miljoen keer over de toonbank. Een cijfer om U tegen te zeggen.

Op het officiële Twitterkanaal van de game werd onlangs nóg zo’n mooie mijlpaal onthuld. Hogwarts Legacy blijkt namelijk al meer dan 406 miljoen uur gespeeld te zijn. In die tijd wisten gamers maar liefst 674 miljoen magische planten te kweken, 405 miljoen toverdrankjes te brouwen én 2,25 miljard duistere tovenaars te verslaan.

Het gaat Hogwarts duidelijk voor de wind. Benieuwd waar dit eindigt.