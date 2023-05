Special | Creatieve inspiratie voor The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Nintendo lanceerde onlangs The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom de wereld in en wat mij betreft is het laatste avontuur in Link’s langlopende saga de absolute zwanenzang van de Nintendo Switch. Ongetwijfeld zullen velen van jullie al behoorlijk wat uurtjes in Hyrule hebben gestopt en hebben jullie uitgebreid kunnen experimenteren met de nieuwe vaardigheden Fuse, Ultrahand, Recall en Ascend. Desalniettemin kan het tegelijkertijd best intimiderend zijn om al deze gereedschappen in handen gedrukt te krijgen. Daarom bespreken we in deze special een aantal zaken die je verder op weg kunnen helpen in Hyrule. We waarschuwen wel de avonturiers die zoveel mogelijk zelf willen ontdekken: we verklappen hier mogelijk een aantal kleine ontdekkingen!

Altijd een Duracell op zak

Hoewel de game je de eerste paar uurtjes goed begeleidt door de besturing en het gebruiken van je nieuwe skillset, worden er ook een aantal zaken iets minder belicht, dat is deels gedaan om het zelf ontdekken verder aan te moedigen, maar her en der toch wat extra uitleg kunnen gebruiken. Eén van die systemen is je batterij en de Zonai Charges. Ultrahand constructies die tot leven worden gebracht door bijvoorbeeld een propeller, vlammenwerper of ander actief deel, zullen gebruikmaken van je batterij totdat deze leeg is. Na verloop van tijd is deze batterij weer vol, maar als je bijvoorbeeld een stukje verder wilt rijden of vliegen, kun je middels een Zonai Charge je batterij een snelle refill geven.

Zonai Charges hebben andere nuttige doeleinden. Je kunt ze namelijk inruilen bij één van de dispensers die her en der verspreid zijn. Na het inwisselen van de Charges ontvang je bijvoorbeeld draagbare ketels, zodat je altijd een hapje eten kunt klaarmaken, of onderdelen voor je eigen voertuig of wapen. Hoe meer Charges je in één keer inruilt, hoe meer goodies je terugkrijgt, dus volrammen die machines. Als je een flink stuk verder bent in de game, kun je tevens je ingebouwde batterij uitbreiden middels een speciaal materiaal, wat je kunt omruilen bij de Crystal Refinery vlakbij Lookout Landing. Erg handig als je dol bent op lange trektochten of uitgebreide constructies.

Go west!

Avonturieren is het sleutelwoord van Tears of the Kingdom en door Ultrahand is de vraag veelal niet óf iets mogelijk is, maar hóe je dit gaat bewerkstelligen. Mensen met geduld kunnen natuurlijk hun trouwe ros erbij pakken of vertrouwen op de simpele benenwagen. In de vroege uurtjes ontdek je een sleepblok voor je paard, wat je kunt gebruiken om bijvoorbeeld je eigen koets in elkaar te zetten. Dit kun je dan weer inzetten voor de talloze, verdwaalde Koroks die je in de wereld kunt vinden. Het is natuurlijk veel leuker om je eigen “bolide” in elkaar te zetten, wat – met een klein beetje geduld – zo gepiept is.

Het enige wat je nodig hebt is een plank (of een dergelijk plateau) en vier wielen. Qua aandrijving heb je de Zonaite wielen, die aangaan zodra je er een tik tegenaan geeft, of je kunt kiezen voor bijvoorbeeld de eerdergenoemde ventilatoren als je slechts normale wielen tot je beschikking hebt. Plak er een stuur op en je bent klaar om op verkenning te gaan. Wil je meer de hoogtes opzoeken? Laat de wielen dan voor wat ze zijn en plaats ventilatoren op de hoeken en zodanig dat ze naar beneden blazen en voilà: je eerste vliegtuig! Met een (of meerdere) raketten, kun je je “hovercraft” tevens nog als een echte Elon Musk die eerste lancering geven.

Als je wat meer de aanval wilt opzoeken, kun je ervoor kiezen om een paar vlammenwerpers of spikes op de voorkant van je wagen te plakken, op die manier kun je als Mad Max de hordes Bokoblin bestoken met allerlei vormen van pijn. Wat ik zelf overigens erg handig vind, is om een Brightbloom of Great Brightbloom Seed op m’n voertuig te plakken. Dit verlicht de omgeving enorm en dit kan goed van pas komen tijdens het verkennen, zeker in de duistere dieptes, waar je een aardig deel van de game kunt doorbrengen en waar verlichting een uitermate schaars goed is.

Een elementair armada

Niet alleen Ultrahand heeft zo z’n nuttige doeleindes. Met Fuse kun je je arsenaal op allerlei manieren versterken en uitbreiden. Plak bijvoorbeeld een Fire Fruit op je pijl en deze zal veranderen in – vrij letterlijk – een vuurpijl. Ben je niet zo goed in het mikken? Hang dan een oog van een Keese op je pijl en je vijanden zullen automatisch opgezocht worden zodra je vuurt. Redelijk simpel en dingen die je gaandeweg op zult pikken. Er zijn echter wat meer exotische combinaties waar je misschien (nog) niet aan had gedacht. De Cryonis-vaardigheid – waarmee je naar wil blokken ijs tevoorschijn kon toveren – uit Breath of the Wild is eruit gesloopt, of toch niet?

Je kunt bijvoorbeeld een Ice Fruit in het water kiepen en je hebt zo een geinig platform waar je op kunt springen. De echte lol begint als je daarna deze ijsplaat fuseert met een wapen; nu loop je rond met een gigantische ijslolly die na een slag nóg meer plakken ijs tevoorschijn tovert! Goed om bij de hand te hebben als je snel een grote rivier of een stuk water wilt overbruggen. Heb je trouwens al geprobeerd om een mijnwagentje met een schild te fuseren? Op die manier verandert Tears of the Kingdom plotseling in een hele andere game van weleer.

Bij deze hopen we je te hebben voorzien van een aantal basis constructies die je kunt gebruiken tijdens je avonturen in Hyrule. Er zijn natuurlijk nog zo veel meer maffe constructies en combinaties die je kunt uitproberen. We zijn daarom ook erg benieuwd wat jullie tot nu bedacht hebben en we kijken uit naar jullie ideeën in de comments!