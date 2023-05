Preview | F1 23 – Braking Point – Met elk nieuw deel in de Formule 1-gamereeks van Codemasters en tegenwoordig ook EA wordt wel wat nieuws geïntroduceerd. Zo zagen we vorig jaar de toevoeging van supercars, die ingezet werden voor hot laps en andere activiteiten. Ook kon je je eigen leefomgeving vormgeven met allerlei bokalen, supercars en meer. Het jaar daarvoor zagen we de toevoeging van Braking Point, een verhalende modus die vorig jaar helaas ontbrak. Dit jaar is Braking Point terug en wij hebben drie hoofdstukken gespeeld.

Konnersport Racing Team

Waar het in werkelijkheid klaarblijkelijk nogal lastig is voor geïnteresseerden (zie Andretti) om een nieuw Formule 1 team aan het veld toe te voegen, is dat in F1 23 een ander verhaal. Zo zien we de introductie van Konnersport Racing team, een gloednieuw team dat Butler Global als sponsor heeft. Als rookie-af zijnde, stap je opnieuw in de schoenen van Aiden Jackson, die na zijn debuutjaar getekend heeft bij dit team. De antagonist van twee jaar terug, Devon Butler, is ook weer terug en speelt een belangrijke rol. Hij is namelijk je teamgenoot en het mag geen verrassing zijn dat dit voor frictie zorgt.

Wat de situatie wat ongemakkelijker maakt is dat zijn vader de hoofdsponsor van het team is. Hoewel hij je talent absoluut inziet en zich erg gemoedelijk naar jouw opstelt, oefent hij toch wat andere druk op het team uit. Terwijl jij de betere coureur bent, is zijn zoon natuurlijk belangrijk en het is vooral een kwestie van tijd tot de bom barst. Helaas hebben we slechts een klein stukje van het verhaal gezien, maar daarin gebeurde al genoeg om te kunnen voorspellen dat het dramatische situaties gaat opleveren.

De clash van teammaten

Als nieuwkomer in de sport doet het team het zeker niet slecht. Het kan goed meekomen met de andere teams, al is het wel afhankelijk van hoe de moeilijkheidsgraad is afgesteld. Gaandeweg het verhaal maak je sprongen door het seizoen heen, zo begonnen we het avontuur tijdens de Grand Prix van Miami om nadien vooruit te springen naar Canada en daarna Hongarije. Het zijn dus net zoals voorheen meer de momenten in een seizoen waarop je wat gameplay krijgt. Zo zul je ook deze keer geen volledige races rijden, maar naargelang het verhaal in scenario’s gedropt worden.

Een goed voorbeeld is de situatie in Canada waarbij je na een pitstop direct met je teamgenoot te maken krijgt. Via een cutscène is te zien dat beide coureurs elkaar geen millimeter ruimte geven, wat een paar bochten verder fout gaat. Butler krijgt een flinke tik en moet zijn weg met enige schade vervolgen. Jij komt achter te liggen op andere coureurs die profiteren en het is dan aan jou om alsnog in de punten te finishen, met nadien natuurlijk weer de nodige drama tot gevolg.

Maar ook een situatie in Hongarije leidt tot problemen. Als coureur ben je sneller, waarbij het team de order geeft aan Butler je voorbij te laten. Die reageert niet met als gevolg dat je met veel moeite uiteindelijk je teamgenoot passeert. In de debrief geeft Butler aan dat hij niks via de radio heeft gehoord, terwijl dat natuurlijk onzin is. Doordat pa Butler erbij zit en zegt dat zijn zoon de waarheid vertelt, zie je de teambaas zwichten onder de druk, waardoor Devon er als het ware mee wegkomt. Verwacht continu van dat soort situaties, wat ongetwijfeld tot een spectaculaire climax zal leiden.

Additionele opdrachten

De structuur van Braking Point is precies hetzelfde als voorheen. Het draait om gefragmenteerde gameplay gaandeweg een seizoen, wat overgoten is met drama zoals ze dat in de Netflix serie een beetje proberen te simuleren. Na een moeizaam begin van je carrière waarbij je het continu aan de stok had met Casper Ackermann, heb je nu met die verveel van een Devon Butler te maken. Het mag duidelijk zijn dat dit weer voor leuke situaties zal zorgen, met name omdat je voor een nieuw team uitkomt. Toch mag je qua gameplay er ook weer niet de wereld van verwachten. Het is vooral een voortzetting van wat we al kenden uit de game van twee jaar terug. Maar na het gemis van deze modus in 2022, is het fijn om het verhaal terug te zien keren. We kunnen je nu al zeggen dat deze ‘toevoeging’ boeiender is dan waar Codemasters vorig jaar mee kwam, dat was gewoon niet zo interessant.

Daarbij heb je per moment dat je in actie komt een specifiek doel in het kader van het verhaal, maar daar blijft het niet bij. Je krijgt namelijk ook additionele opdrachten voorgeschoteld. Dit kan een specifieke plek bereiken zijn, maar ook finishen voor coureur A of B. Op die manier heb je altijd meerdere opdrachten om te voltooien tijdens de verhalende races en dat zorgt voor een leuke extra uitdaging. Tussen de races door heb je verder nog te maken met interviews, waarin je inhaakt op actuele situaties, waarbij je antwoorden weer van invloed kunnen zijn op hoe het er met je reputatie voor staat. Ook kruip je af en toe in de rol van de teambaas, waarbij je op bepaalde situaties moet reageren.

Hierdoor ontstaat er een mengelmoes van verschillende elementen die je als speler voor je kiezen krijgt, waarbij het aan jou is om naar eigen inzicht op situaties te reageren en in te spelen. In hoeverre dat uiteindelijk zijn uitwerking heeft is nog even afwachten, maar in vergelijking met het vorige Braking Point verhaal voelt het ietsje uitgebreider aan. Op zich een goed teken, want de basis die Codemasters daarmee gelegd heeft is absoluut solide. Wel merkten we aan de preview dat je misschien iets te snel van moment naar moment gaat, gezien er verschillende races worden overgeslagen. We zijn dan ook benieuwd in hoeverre dat impact heeft op de totale ervaring, gezien een Formule 1 seizoen natuurlijk genoeg ruimte voor spannende momenten en verhalen biedt.

Voorlopige conclusie

F1 23 voelt in alles als een zeer solide Formule 1-game aan. Het speelt vertrouwd, de audio is in orde, grafisch lijkt het een kleine stap vooruit en Braking Point is weer terug. Deze verhalende modus hebben we vorig jaar gemist, dus het is fijn dat we hier nu het vervolg op krijgen. Het is wat dat betreft vooral voortbouwen op de basis die reeds is gelegd met wat kleine aanvullende elementen, wat op zich prima is. We hebben er na het spelen van drie hoofdstukken in ieder geval zin in gekregen en als het puur op gameplay aankomt hoeven we ons geen zorgen te maken. Maar dat hoefden we ons doorgaans toch al niet bij de F1-games van Codemasters.