Braking Point werd in F1 21 geïntroduceerd wat een leuke toevoeging was, maar vorig jaar ontbrak de modus in de game. Dit jaar keert Braking Point weer terug, die het verhaal oppakt waar het stopte de vorige keer. EA en Codemasters hebben nu een tweede Deep Dive video uitgebracht, waarin de verschillende modi centraal staan. Hieronder valt ook Braking Point 2.

Andere modi die voorbij komen, zijn F1 World, de multiplayer, de carrière modus en MyTeam. Met andere woorden: check de onderstaande video en je komt een hoop meer over F1 23 te weten, die gepland staat voor een release op 16 juni. De game verschijnt dan voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.

Braking Point 2

De verhalende spelmodus Braking Point werd geïntroduceerd in F1 2021 en wordt in F1 23 opgevolgd door Braking Point 2. In dit nieuwe hoofdstuk volgt de speler de carrières van Aiden Jackson en protagonist Devon Butler. Beide coureurs komen uit voor Konnersport Racing Team, een organisatie die een vuist probeert te maken tegen de teams en coureurs die in het echte leven de dienst uitmaken in de Formula 1. Dit brengt nieuwe rivaliteiten, drama en race-uitdagingen met zich mee en ook maken spelers in Braking Point 2 kennis met nieuwe personages, onder wie de kersverse kampioen van de Formula 2: Callie Mayer. Callie is tevens de zus van Devon Butler en ze is erop gebrand om het hoogste podium te halen: de Formula 1. Om haar verhaal tot leven te brengen heeft het team van schrijvers samengewerkt met drievoudig W Series-wereldkampioen en ontwikkelingscoureur van Williams Racing, Jamie Chadwick, die waardevolle inzichten heeft geleverd vanuit het perspectief van een coureur.

F1 World

Een ander belangrijk onderdeel in F1 23 is F1 World: een splinternieuwe, centrale hub die als startpunt fungeert voor verschillende spelmodi. Het bevat solo- en multiplayer-ervaringen, een gedeeld progressiesysteem, dagelijkse-, wekelijkse- en seizoensgebonden content, een vernieuwd License Level-systeem en vele verschillende manieren om de game te spelen. F1 World laat nieuwe spelers kennismaken met de complexe wereld van de Formula 1 en helpt hen klaar te stomen voor het wereldkampioenschap. F1 World is voor terugkerende spelers dé plek om hun favoriete game-onderdelen te betreden, zoals Time Trial, Grand Prix en Multiplayer. Naarmate spelers vooruitgang boeken in F1 World door uitdagingen te voltooien en mee te doen aan events, stijgt hun Tech Level en spelen zij upgrades vrij die zij kunnen inzetten om hun auto een boost te geven. Hierdoor worden niet alleen de prestaties van de auto verbeterd, maar ook worden er nieuwe deuren geopend naar events die de speler meer uitdaging bieden. Deze uitdagingen en evenementen passen zich gedurende het seizoen aan op basis van de race-kalender in het echte leven.