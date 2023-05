Aan het einde van vorig jaar werd Immortals of Aveum aangekondigd, de nieuwste game onder het ‘EA Originals’ label. Het bleef daarna even stil, maar de laatste tijd hebben we steeds meer info gekregen over deze magische FPS-titel. Tijdens de Sony Showcase kwam deze veelbelovende titel ook voorbij met een nieuwe trailer die heel wat magische (en spectaculaire) actie op ons scherm tovert. Je kan de nieuwe beelden onderaan dit bericht aanschouwen.

Immortals of Aveum verschijnt binnenkort op 20 juli voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Lees meer info over deze kleurrijke titel in onze preview.