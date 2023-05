Nog niet zo lang geleden dit jaar schotelde Team Ninja hun meest recente game Wo Long: Fallen Dynasty voor en dat was een prima game met veel toffe en snelle actie. Dit zijn we inmiddels gewend van de ontwikkelaar en we gaven de game een nette 8.5 in onze review. Spelers die maar geen genoeg krijgen van het avontuur in China en de Season Pass hebben aangeschaft, kunnen binnenkort met nieuwe content aan de slag.

Koei Tecmo heeft namelijk de cover art onthuld voor de eerste uitbreiding van de game. Deze gaat onder de naam ‘Battle of Zhongyuan’ en brengt spelers naar de Henan-provincie. Dit stond bekend als het centrale punt van China en wordt de geboorteplaats van de Chinese samenleving genoemd. De uitbreiding verschijnt op 29 juni. De Season Pass geeft toegang tot nog twee andere uitbreidingen. De tweede uitbreiding verschijnt in september en de derde – en tevens laatste – in december.