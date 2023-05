Silent Hill is lange tijd afwezig geweest, maar Konami liet in oktober 2022 weten dat hier verandering in komt. De uitgever nodigde meteen een hele lading Silent Hill-games aan – Townfall, Ascension, f en de remake van Silent Hill 2, om er enkele te noemen – en wist zo behoorlijk wat enthousiasme op te wekken bij horrorfans. Vervolgens… verdwenen de games een klein beetje van de radar. We weten dat Silent Hill 2 bijna klaar is, maar daar blijft het bij.

Wie dacht op de PlayStation Showcase meer beelden van de aanstormende Silent Hill-games te zien te krijgen, kwam helaas bedrogen uit. Nochtans zouden er trailers van Silent Hill 2, Townfall én Ascension in de stijgijzers moeten staan. Bekend lekker AestheticGamer aka Dusk Golem – die vooral een betrouwbare reputatie heeft opgebouwd met insider informatie over Resident Evil – heeft dit laten uitschijnen op Discord, wat via Reddit uiteindelijk tot bij ons is geraakt.

Een precieze releasedatum voor de trailers kon Dusk Golem niet geven, maar hij verwacht dat ze nog voor het Summer Game Fest het levenslicht zullen zien. De man beweerde daarnaast dat hij de filmpjes zelf al kon bekijken en gaf aan onder de indruk te zijn. Townfall zag er bijvoorbeeld “interessant” uit, terwijl Ascension vooral op grafisch vlak indrukwekkend uit de hoek kwam. Klinkt alvast goed. Hopelijk duikt Silent Hill de komende weken inderdaad op uit de nevelen.