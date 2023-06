Het is een grote maand voor Square Enix. Het Japanse bedrijf staat op het punt om het nieuwste deel in diens meest iconische franchise uit te brengen. Volgens de laatste geruchten is het bedrijf echter een beetje zenuwachtig over de aankomende release van Final Fantasy XVI omdat de pre-order aantallen lager zouden zijn dan die voor Final Fantasy XV.

Dit nieuws is afkomstig van journalist Imran Khan. Een reden waarom Final Fantasy XVI minder pre-orders heeft zou natuurlijk kunnen zijn doordat het op veel minder platforms uitkomt. Khan laat echter weten dat Square dit al zou hebben meegerekend in de verwachtingen.

Het aantal pre-orders zegt niet veel over het totale aantal verkopen maar geeft natuurlijk wel een goed idee van hoeveel keer Final Fantasy XVI gegarandeerd wordt verkocht op de dag van release. De tijd zal uitwijzen of het aantal pre-orders inderdaad tegenvalt. Lang zullen we daar niet op hoeven wachten, want Final Fantasy XVI is vanaf 22 juni beschikbaar voor de PlayStation 5. Later deze maand zal er ook een demo beschikbaar worden gesteld.