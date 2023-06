Immortals of Aveum hebben we laatst uitgebreid kunnen spelen en in onze preview kun je er veel meer over lezen, of check anders onze special met nog meer details. Tijdens Summer Game Fest hebben EA Games en Ascendant Studios de gelegenheid aangegrepen om nog meer te laten zien van deze titel.

Bekijk hieronder gloednieuwe gameplay van de magische first-person shooter, waarmee je een nog beter beeld van de game krijgt. Lang hoeven we niet op Immortals of Aveum te wachten, want de release staat gepland voor 20 juli. De game verschijnt dan voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.