Preview | Immortals of Aveum – In april dit jaar werd Immortals of Aveum officieel uit de doeken gedaan door EA Games en ontwikkelaar Ascendant Studios. Daarbij werd ook gelijk de release aangekondigd, we mogen de game op 20 juli verwachten voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Gezien we niet al te lang meer hoeven te wachten, nodigde EA ons uit om naar San Francisco te vliegen en daar de game eens uitgebreid te spelen. Dat is immers de beste manier om goed met deze magische shooter kennis te maken. Na ongeveer drie uur spelen weten we precies wat we mogen verwachten. Het ziet er naar uit dat Immortals of Aveum een vermakelijke en bovenal kleurrijke shooter wordt.

Op pad met Battlemage Jak

In onze eerdere preview hebben we al wat context bij de situatie gegeven waarin je verkeert. Jij speelt met Jak, een Battlemage die zonder magische krachten is geboren. Hij zal door een bijzondere gebeurtenis in zijn jongere jaren op een gegeven moment de mogelijkheid krijgen de drie magische stromen die door het land gaan te kanaliseren. Dit maakt hem direct een uitzondering op de regel, aangezien mensen die geboren worden mét magische krachten doorgaans slechts één stroom aankunnen. Gezien Jak er drie kan hanteren, maakt dat hem gelijk een veel krachtiger persoon en dat valt het leger natuurlijk op.

Gezien hij in het koninkrijk van Lucium is geboren, wordt hij opgepikt door de Order of the Immortals, die hem trainen voor de strijd die woedt. Gezien magie een zeer belangrijk element is in Aveum, wordt er al jaren gestreden om de totale controle. Met vijf koninkrijken die allemaal hetzelfde doel hebben, is dat vragen om problemen. Interessant is echter dat twee van de vijf koninkrijken echt de dienst uitmaken. Zo staan Lucium en Rasharn tegenover elkaar, daar waar Oremen, K’Ley en Kalthus gereduceerd zijn tot kleine rijken die nauwelijks een vuist kunnen maken.

De strijd, die al eeuwen duurt, is bloederig en hevig, waar een einde aan moet komen. Deze Everwar is het strijdtoneel waarin jij gedropt wordt. In eerste instantie ben je een nieuweling die ondanks het zijn van een Battlemage weinig ervaring en kennis heeft aangaande het kanaliseren van de magie, maar jaren training brengt Jak uiteindelijk waar hij zijn moet. Onder begeleiding van Kirkan, de aanvoerder van het leger, zul je in een korte tijd de ontwikkeling van Jak meemaken, die als een tutorial dient om de gameplay beter te leren kennen. Dit gaat op een vrij hoog tempo en zo heb je een uur later de belangrijkste elementen onder de knie.

Van schieten tot speciale moves

In de game heb je te maken met drie stromen magie: blauw, rood en groen. Elke soort magie weerspiegelt een ander wapen. Zo is blauw magie waarmee je precisieschoten kunt afvuren, rood doet dienst als een soort shotgun en groen is de mid-range mitrailleur. Maar in plaats van dat je zware wapens in je handen hebt, heb je een soort veredelde armband om die de magie vanuit je lichaam omzet in vuurwapens. Met een druk op de knop wissel je tussen de magische krachten, wat je veelvuldig zal doen vanwege de variatie in de gevechten. Hierdoor ontstaat een vrij vloeiend geheel, waarbij de magische actie hoogtij viert.

Om je niet gelijk in het diepe te gooien, zul je elke kracht één voor één leren en manifesteren op een battle ground, waarbij je ondertussen uitleg krijgt van je meerdere. Het fijne hiervan is dat de uitleg snel gaat, maar ook duidelijk is. Hierdoor weet je na een uur precies wat je met je reeds verkregen krachten kunt doen en naarmate je verder komt in de game, zul je steeds meer gevarieerde combat treffen. Dit zit hem enerzijds in de vijanden, anderzijds in de mogelijkheden die je ter beschikking krijgt. De standaardaanvallen, zoals zojuist omschreven, zijn immers het topje van de ijsberg.

Rechts in beeld heb je een mana meter staan, bestaande uit (in eerste instantie) drie slots. Die dienen gevuld te zijn en zolang dat het geval is, kun je ook speciale aanvallen inzetten. In eerste instantie is dat het opwerpen van een rotsachtige formatie die veel schade aanricht én het zicht van vijanden blokkeert. Het doet een beetje denken aan de Stasis subklasse van Destiny 2. Wat later in de game komen daar groene raketten bij, waarbij je middels de groene magie krachtige projectielen op een vijand af laat vliegen voor een grote impact. Dit kan in hectische gevechten uitermate goed van pas komen om vijanden effectiever aan te pakken.

Doctor Strange 2.0

Wie Doctor Strange heeft gezien, weet dat hij met zijn handen allerlei stijlvolle combo’s uitvoert met magische effecten tot gevolg. Iets soortgelijks zagen we in Ghostwire Tokyo en dat komt nu ook terug in Immortals of Aveum, met name bij de speciale aanvallen. De rol van de magie staat echter centraal in alle gameplay aspecten van deze titel, waardoor het zich niet beperkt tot uitsluitend de combat. Ook in de omgeving zul je magie toe moeten passen en dat zorgt voor de afwisseling. Geregeld zul je gesloten poorten tegenkomen, waarbij kristallen in een bepaalde kleur aangeven welke je hebben moet. Aan jou om deze kristallen in de omgeving te zoeken en de juiste magie er op af te vuren. Na het raken van alle punten, zul je zien dat de deur zich opent.

Het is het meest basale van de puzzels die je in de game treft, maar vanzelfsprekend neemt de complexiteit na verloop van tijd toe. Hierdoor ben je niet continu aan het vechten, maar spendeer je een gedeelte van het avontuur aan puzzelen en exploreren. Dat exploreren vereist zo nu en dan ook wat backtracken. Zo zul je op verschillende open, maar lineaire plekken terecht komen waar bepaalde doorgangen geblokkeerd zijn. Dit betekent simpelweg dat je nog niet over de juiste middelen beschikt dit te activeren, maar dat zal op een later moment anders zijn. Hierdoor loont het om geregeld terug te keren naar eerder bezochte gebieden om meer te ontdekken.

Hetgeen je zoal kunt ontdekken zijn spells, waarmee je nieuwe magische aanvallen of attributen ter beschikking krijgt. Wat daar nog bovenop komt is dat je door de omgeving goed af te speuren, alsook bazen te verslaan de nodige gear kunt vrijspelen die je statistieken een boost geven. Dit wil zeggen dat je betere bescherming hebt, dat je meer mana of health kristallen bij je kunt dragen, enzovoort. Ook kun je door punten op te bouwen nieuwe ‘Talents’ vrijspelen, die zorgen voor een verbetering van je vaardigheden. Denk dan aan een reductie op de cooldown tijd van specifieke mogelijkheden of het genereren van mana, waarmee je de mana meter weer aanvult. Of wat te denken van het verbeteren van de schade die je aanricht. Je hebt wat dat betreft drie skilltrees gekoppeld aan de drie kleuren magie, die je geheel naar je eigen speelstijl verder kunt ontwikkelen.

Kleurrijke actie

Immortals of Aveum heeft op papier verschillende gameplay elementen te bieden die voor een samenspel van variatie moeten zorgen. Na drie uur spelen moeten we echter wel opmerken dat de combat er erg dik bovenop ligt. Nu zijn puzzelen en exploreren zeker belangrijk, maar het is van een ietwat ondergeschikt belang. Doordat de game is voorzien van een progressiesysteem gekoppeld aan Jak, wat voor steeds diepere mogelijkheden in de actie zorgt, kent het een motiverende factor om te ontdekken wat het allemaal te bieden heeft. Daarbij voelt zowel het platformen, exploreren als schieten erg vloeiend aan, waardoor je als volleerde magische strijder de vetste moves uit je mouwen schudt.

Eén van de tofste features in de combat (tot dusver) is de grapple mechanic. Weinig origineel, maar oh zo bevredigend als je die combineert met een effectieve aanval. Mik op een vijand, trek die naar je toe en zodra deze dichtbij is, laat je de shotgun er op los om de vijand letterlijk in as te verpulveren. Nadat je dat hebt gedaan, switch je naar de blauwe magie om die ene sniper op afstand een magiestraal door z’n hersenpan te schieten. Ondertussen verzamelen meer vijanden zich om je heen, waardoor het opwerpen van de rotsformatie noodzakelijk is en je de dichtstbijzijnde vijanden door de lucht ziet vliegen. Schakel snel over naar de groene magie, activeer het schild en geef ze met een reeks kogels de finaleslag. Het wisselen gaat vlot en door dit soort acties aan elkaar te koppelen, voel je je een machtige tovenaar op het slagveld. Let echter wel op je health, want die kan snel slinken als vijanden je weten te raken.

We omschrijven hier zojuist een letterlijke situatie in de gewone combat, maar dit alles komt nog beter samen op het moment dat je tegen een baas vecht. Hierin is de sleutel juist eens te meer het wisselen tussen alle mogelijkheden die je hebt, wat de gevechten net dat beetje meer diepgang geven. Wel moeten we opmerken dat het bij vlagen wat chaotisch en daardoor onoverzichtelijk kan worden, maar dat moeten we maar voor lief nemen. Wat hier nog bijkomt is dat het allemaal op een bijzonder kleurrijke manier gepresenteerd wordt zonder té vrolijk te worden. De kleurrijke magie in een setting die veelal groen, grijs en grauw is, werkt eigenlijk erg goed voor de unieke sfeer die de game wil uitstralen.

De ontwikkelaar heeft echter nog wel wat werk aan de winkel wat betreft de framerate die in de vroege build niet altijd even stabiel was. Toch wel een hekel punt tegenwoordig, maar ze hebben nog de tijd om dat glad te trekken. De ontwikkelaar heeft ook aangegeven dat ze zich bewust zijn van de performance, waarbij ze mikken op een loeistrakke 60fps gedurende de hele game. Of dat mikpunt ook waargemaakt wordt gaan we over ruim anderhalve maand zien. Tot slot moeten we een onderbelicht punt aanhalen en dat is de muziek. Die eist verre van de hoofdrol op, maar is ontzettend lekker in de actie gemixt, waardoor het audiovisuele plaatje overtuigend overkomt en dat is een goed teken.

Voorlopige conclusie

Immortals of Aveum is een titel die uniek aanvoelt in het portfolio van EA. Het is daarom aan te moedigen dat ze dit soort projecten ondersteunen. Met een boeiende setting en interessante gameplay, lijkt de game je genoeg variatie in combat en exploratie voor te schotelen. Dit afgewisseld met wat intense baasgevechten zo nu en dan, maakt dat we genoten hebben van onze uitgebreide kennismaking met de game. Wel stellen we nog wat vragen bij de levensduur van Immortals of Aveum, want hoe lang blijft dit daadwerkelijk leuk? Dat is weer afhankelijk van het verdere verloop van het verhaal en de mogelijkheden die je ter beschikking krijgt – wat nu nog wat troebel is. Desalniettemin heeft het in de kern genoeg te bieden wat de game zeker de moeite waard maakt om op je radar te plaatsen. Vanaf 20 juli is Immortals of Aveum verkrijgbaar voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.