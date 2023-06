Special | Immortals of Aveum is een singleplayer game pur sang – Recent hebben we uitgebreid kennis kunnen maken met Immortals of Aveum, waarover je in onze uitgebreide preview meer kunt lezen. We spraken ook nog met de mensen achter deze titel over de singleplayer gerichte ervaring. Dat is in een tijd van online mogelijkheden, live services en meer iets wat we niet al te vaak meer zien. In dat opzicht is Ascendant Studios met deze titel een vrij traditionele weg aan het bewandelen en dat is voor liefhebbers van pure singleplayer games een goede zaak.

15 tot 40 uur

Immortals of Aveum plaatst je zoals reeds vaker aangehaald in de schoenen van Jak. Een persoon die zonder magische krachten geboren is en in die zin eigenlijk nutteloos is voor Lucium, het koninkrijk waarin hij leeft. De meeste mensen hebben namelijk aanleg om één en soms twee magische krachten te kanaliseren, wat belangrijk is voor de strijd die woedt. Hoewel Jak in eerste instantie afgeschreven is, zal er iets gebeuren waaruit blijkt dat hij een Unforseen is. Dit zijn de mensen die de unieke mogelijkheid hebben de drie magische krachten te kanaliseren. Generaal Kirkan verandert hierdoor haar opinie over Jak, die opgenomen wordt bij de Immortals gezien hij zeer goed van pas kan komen in de strijd tegen Rasharn.

De timing is ook precies goed, want Sandrakk (leider van Rasharn) is namelijk krachtiger geworden en gezien hij met harde hand regeert en zijn capaciteiten zijn toegenomen, neemt de bedreiging voor Aveum toe. Met een Unforseen als Jak heeft Kirkan een uitstekend wapen achter de hand. Dit primair voor de verdediging, maar eventueel ook voor de aanval. De game zelf is als semi-lineair avontuur goed voor pakweg 25 uur. Het is hierbij wel afhankelijk van hoe je speelt, want als je puur het verhaal volgt en niks anders doet kan je er in 15 uur doorheen zijn. Ga je elk hoekje uitpluizen, dan moet je er niet raar van opkijken als je de 40 uur aantikt. Gemiddeld genomen is de speelduur dan zo’n 25 uur en dat is voor een pure singleplayer ervaring vrij lang.

Geen multiplayer, extra content en meer?

Eerder was het wat vaagjes of Immortals of Aveum wel of geen multiplayer zou bevatten, omdat de ontwikkelaar daar geen bevestiging op wilde geven noch het ontkende. Logischerwijs vroegen we bij de hands-on sessie even na wat de plannen zijn, maar daaruit werd duidelijk dat dit puur een singleplayer game is. De ontwikkelaar gelooft in narratief gedreven avonturen zonder allerlei secundaire modi. Verwacht je aan een langdurig avontuur dat is ingevuld met een uitgebreide lore en cinematische tussen scènes, die je helemaal in het avontuur op moeten zuigen. En hoewel de game lineair is opgezet qua verhaal en gameplay ervaring, sluit dat backtracken zeker niet uit.

De structuur van de game is dat je vanuit een algemene hub verschillende gebieden kunt betreden in Aveum. Met vijf verschillende facties in de uithoeken van de wereld, zul je in totaal 12 biomes bezoeken die uiteenlopen van besneeuwde bergtoppen tot dichtbegroeide jungles. Hierdoor ontstaat er genoeg variatie en elk level is van een redelijke omvang tot erg groot. Dit maakt dat er genoeg te ontdekken valt in de omgevingen die je aandoet, waarbij je regelmatig gebieden treft die je niet kunt betreden. Dit hangt weer samen met de ontwikkeling van Jak, die gaandeweg steeds meer mogelijkheden ter beschikking krijgt.

Zoals in de preview al aangehaald, speelt het exploreren van de omgeving een rol. Dit is echter optioneel, want als je daar geen zin in hebt kun je het ook gewoon laten voor wat het is. Het kan echter lonen, want als je nieuwe gebieden betreedt kun je daar nieuwe spells vinden, alsook nieuwe gear, waarmee je jouw Battlemage build verder kunt ontwikkelen. Dit stelt je vervolgens weer in staat om andere gebieden te bereiken of puzzels op te lossen, wat je weer naar bepaalde gebieden terug laat gaan en zo herhaalt het proces zich eigenlijk totdat je alles in de wereld ontdekt hebt. Tegen die tijd heb je de 40 uur spelen wel aangetikt.

Dit op zich is voldoende om je mee te vermaken, waardoor eventuele multiplayer modi op dit moment niet nodig zijn. De focus lag puur op het maken van een singleplayer avontuur, waar alle aandacht en focus naartoe is gegaan. We vroegen logischerwijs of er post-launch content plannen zijn, maar daarover is de ontwikkelaar nog stil. Ze wilden niets kwijt dus helemaal uitgesloten is extra content niet. Wel onderzoeken ze momenteel een New Game+ optie, wat sowieso niet bij launch inbegrepen zal zitten. De lange termijn is hoe dan ook nog wat troebel en dit komt doordat de ontwikkelaar zich nu wil focussen op een mooi verhaal, wat het belangrijkste uitgangspunt is van Immortals of Aveum.

Genoeg diepgang

Gezien het in de kern een first-person shooter is, is het vanzelfsprekend dat je het merendeel van de tijd bezig bent met schieten. Gezien exploratie en puzzelen echter ook belangrijke onderdelen zijn, vroegen we de aanwezige ontwikkelaars wat de verhouding precies is. Echt een percentage wilden ze er niet op plakken, omdat dit wat lastig te pinpointen valt. Wel is er sprake van een gezonde balans tussen combat en puzzelen/exploreren. Men wil voorkomen dat je overweldigd wordt door de combat, waardoor ze deze afwisselende elementen geïntegreerd hebben. We mogen volgens Ascendant Studios een goede pacing verwachten, waarbij een gedeelte van de puzzels optioneel is – wat refereert aan het stukje hierboven over backtracken.

Er zullen echter ook ‘verplichte’ puzzels zijn, waarbij je bepaalde acties moet verrichten om doorgang op het hoofdpad te realiseren. Hier kan je niet omheen en het zorgt voor die rustige momenten tussen de actie door. Het idee hierachter is dat de game je een goede flow voorschotelt, maar dat wel met momenten om even op adem te komen. Tussen de regels valt hieruit ook op te maken dat de combat wel voor een groot gedeelte je aandacht zal opeisen. Die combat zal dus afwisselend genoeg moeten zijn om de spelers langdurig geboeid te houden. Op basis van wat we hebben gespeeld is het echter even aankijken of dat voldoende aanwezig is, waarvoor we de uiteindelijke game moeten afwachten.

Om het niet te rechttoe rechtaan te maken, is de game voorzien van drie belangrijke ontwikkelmogelijkheden. Enerzijds heb je verschillende spells die je gaandeweg vrijspeelt en hierin zul je naar het schijnt keuzes moeten maken in welke je meeneemt en gebruikt. Hieronder valt het opwerpen van een rotsformatie, maar ook magie raketten afvuren voor veel impact, en meer. Daarnaast heb je drie verschillende ‘talent trees’, waarmee je elke magische kracht onafhankelijk van elkaar kunt ontwikkelen. Dit over een totaal van 80 punten en je kunt te allen tijde je gekozen pad resetten om je te focussen op een andere richting, waardoor je ook halverwege de game je speelstijl nog zonder problemen kunt wijzigen.

Focus je je op één specifieke magische kracht of mix je alle drie de krachten door elkaar door daar je punten aan te spenderen? Het is geheel aan jou en je krijgt hier de volledige vrijheid in. Tot slot heb je nog de gear waarmee je Jak kunt uitrusten. Dit is verdeeld over een viertal soorten: sigils, totems, rings en brazers. Die komen met eigen statistieken en unieke elementen, waarbij je de verzamelde gear zonder beperking met elkaar kunt mixen. Door te exploreren kun je gaandeweg echter weer betere gear vinden, waardoor je na verloop van tijd Jak steeds verder uitbouwt qua unieke mogelijkheden. Dit heeft als gevolg dat elke speler op een gegeven moment een unieke build heeft die volledig op de individuele speelstijl afgestemd is.

Toegankelijkheid speelt een rol

De toegankelijkheid van games is niet langer een optioneel punt van aandacht voor ontwikkelaars, maar een soort van must geworden. Dit ziet Ascendant Studios niet over het hoofd. Nu is het afwachten wat voor specifieke mogelijkheden we allemaal krijgen, maar spelers die te maken hebben met een visuele beperking kunnen optimaal genieten van deze game. In Immortals of Aveum spelen kleuren best een belangrijke rol, gezien de soorten magie hieraan gekoppeld zijn. Mocht dat een probleem vormen, is de game voorzien van kleurenblind opties, instelbaar op basis van de behoeftes. Als dat geen oplossing biedt, is er nog een alternatief voor de kleuren, waarbij ze aangeduid worden met symbolen, waardoor het alsnog prima te spelen valt als kleuren echt een probleem zijn.

Minstens zo belangrijk voor toegankelijkheid in algemene zin is natuurlijk de performance van de game. Heel diep wilde de ontwikkelaar daar nog niet op ingaan, maar ze mikken op een vaste 60fps op zowel consoles als pc. Voor de pc-versie willen ze zo transparant mogelijk zijn en daarom hebben ze de vereiste specs al vrij vroeg bekendgemaakt. Het is echter afwachten hoe het straks uitpakt, ook op consoles in de zin van welke resolutie we mogen verwachten en meer. Gelukkig staat de release op 20 juli gepland, dus lang zal het niet meer duren voordat we je nog meer over Immortals of Aveum kunnen vertellen.