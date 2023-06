Het embargo voor Final Fantasy XVI is inmiddels opgeheven en zoals je in onze review kon lezen is de nieuwste telg in de legendarische reeks absoluut de moeite waard. Eerst verkondigde Square Enix trots dat ze de nood voor een day one patch niet inzagen, maar ze kwamen later toch ietwat op die woorden terug.

Nu heeft het Japanse bedrijf onthuld wat deze kleine patch van 300MB met zich mee gaat brengen. Zo worden er een paar foutjes in teksten aangepast en is de performance her en der aangepakt, iets wat we ook al aanstipten in onze review. Tevens zijn er zaken opgelost waar spelers onder specifieke omstandigheden niet verder konden of dat de game zichzelf kon afsluiten.

Final Fantasy XVI is vanaf vandaag verkrijgbaar.