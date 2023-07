Final Fantasy XVI is inmiddels meer dan een week uit en de teller met verkochte exemplaren staat op dit moment al op 3 miljoen. De game zelf is dan misschien heel wat anders dan de vorige games in de reeks, maar biedt desalniettemin een fantastische ervaring. Wat echter minder fantastisch is, is wat sommige spelers hebben ondervonden.

Op Reddit en Twitter duiken enkele berichten op van PlayStation 5-consoles die zouden oververhitten en crashen tijdens het spelen van Final Fantasy XVI. Let wel: het gaat hier om een heel specifieke situatie. Het zou enkel gebeuren als je de game op ‘graphics mode’ zet en enkel tijdens één specifieke cutscène (een moment bij een afgesloten brug waar Clive doorgaan moet zien te vinden).

Mocht je dit zelf ook ervaren (hebben), dan weet je nu dat het waarschijnlijk door een bug in de game komt. Hopelijk is Square Enix hiervan al op de hoogte en wordt dit aangepakt met een toekomstige patch.