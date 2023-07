Activision heeft de voorbije jaren hard ingezet op het RICOCHET Anti-Cheat systeem voor Call of Duty, dat – zoals de naam impliceert – ervoor zorgt dat cheaters het zo lastig mogelijk krijgen. In plaats van deze cheaters gewoon te bannen, heeft men er echter voor gekozen om ze keihard uit te lachen door grappige ‘straffen’ aan hun gedrag te hangen. Zo kregen cheaters eerder al spookgeluiden van geweren te horen, of tegenstanders waren plots moeilijk te doden. Via een blogpost werd nu de nieuwste maatregel aangekondigd.

Valsspelers krijgen vanaf nu te maken met ‘hallucinaties’: er wordt een soort kloon in het spel gedropt die zich gedraagt zoals een normale speler, maar die dat dus eigenlijk niet is. Iemand met cheating software zal deze hallucinaties te zien krijgen en wordt hierdoor afgeleid, de eerlijke speler zal hier uiteraard geen last van hebben. Door de cheaters aan het lijntje te houden in plaats van ze direct buiten te schoppen, wordt er meer data verzameld over de cheating software in kwestie. Hierdoor kan het team blijven werken aan het verbeteren van hun Anti-Cheat systeem.