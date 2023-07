Immortals of Aveum zou eigenlijk deze maand verschijnen, maar om de best mogelijke kwaliteit te realiseren werd de game onlangs een maand opgeschoven. De release staat nu gepland voor 22 augustus en in aanloop naar die datum is er nu weer een nieuwe trailer verschenen.

De trailer richt zich deze keer op de magie en wat voor rol die precies speelt in de wereld van Aveum en uiteraard de gameplay. In ruim 2 minuten krijgen we veel actie te zien en we raden je zeker aan het hieronder te checken.

Meer weten over Immortals of Aveum? Check dan hier onze preview of anders onze uitgebreide special.