Larian Studios blijft grote successen met Baldur’s Gate 3 boeken. Niet alleen wordt de game onzettend goed onthaald, ook de verkoop ligt ver boven de verwachtingen van de ontwikkelaar. Sterker nog, Baldur’s Gate 3 is op Steam de één na grootste release van 2023. Daar houdt het echter niet op, want inmiddels is de PlayStation 5-versie van Baldur’s Gate 3 de meest gepre-orderde game in de Verenigde Staten van dit moment.

Om al dat succes te vieren heeft Larian Studios in een uitgebreide update op Steam heel wat indrukwekkende statistieken gedeeld. Het blijkt dat Baldur’s Gate 3, in het eerste weekend na de lancering, bij elkaar opgeteld 1225 jaar lang gespeeld is. Daarvan is 88 jaar gebruikt om je eigen personage te maken en maar liefst 368 mensen hebben de gigantisch grote game in dat eerste weekend ook daadwerkelijk uitgespeeld.