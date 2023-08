In oktober lanceert de Lords of the Fallen, de reboot/spirituele opvolger van dezelfde game uit 2014 en we konden je onlangs al vertellen dat de game in ieder geval op de PlayStation 5 en Xbox Series X 60fps zal gaan ondersteunen, waar de Series S toch nog een paar kleine vraagtekens heeft omtrent die framerate.

Daar heeft Hexworks nu iets meer tekst en uitleg bij gegeven, want de ontwikkelaar heeft tegenover WCCFTech laten weten dat Lords of the Fallen een Quality en Performance-modus zal gaan aanbieden aan de spelers. In de eerste stand mogen we een geüpscalede resolutie van 1440p verwachten met een framerate van 30 beeldjes per seconde. In de Performance-modus wordt die resolutie teruggeschroefd naar 1080p, maar krijg je daar een verdubbelde framerate voor terug.

“On both consoles, we offer performance and quality modes. The performance mode goes at 60 frames per second and 1080p resolution upscaled, which is kind of the standard in the industry. The quality mode is 2K (1440P) upscaled, running at 30 FPS. But even if you play at 60, Lords of the Fallen looks really good.”

Wederom zegt de ontwikkelaar niks specifieks over de Series S, dus daar moeten we even op wachten. Eerder sprak men al over de lengte van de game en een New Game+ modus.