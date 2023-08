We hebben er lang op moeten wachten, maar Cyberpunk 2077 krijgt later dit jaar eindelijk een grote uitbreiding. Deze uitbreiding heet Phantom Liberty en tijdens Gamescom Opening Night Live heeft CD Projekt RED een nieuwe gameplay trailer gedeeld, die je hieronder kunt bekijken.

Deze grote uitbreiding pakt ontzettend veel dingen uit de basisgame aan die volledig worden vernieuwd. Zo is er een volledig nieuw Perk systeem waarmee spelers een uitgebreid arsenaal aan tools krijgen voor hun eigen speelstijl. Ook wordt er vehicle combat getoond dat ook nieuw is in Cyberpunk 2077. Veel van deze nieuwe features komen ook gratis naar de basisgame voor spelers zonder de uitbreiding op current-gen consoles.

We kregen eerder dit jaar natuurlijk al beelden te zien, waardoor dit een mooie extra is in aanloop naar de release. Deze release staat gepland voor 26 september, de uitbreiding verschijnt dan enkel voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Helaas komt deze uitbreiding niet naar last-gen systemen.

Later deze week zal CD Projekt RED dieper op de uitbreiding ingaan via een showcase op Twitch. Meer details daarover hier.