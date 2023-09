Nadat ILCA met One Piece: Odyssey een erg sterke JRPG gebaseerd op een van ’s werelds meest populaire manga-series heeft weten te produceren, smaakte dat ongetwijfeld naar meer. Dat hun volgende game gebaseerd zou zijn op Sand Land, een vrij korte manga uit het jaar 2000, is iets wat niet veel mensen hadden zien aankomen.

Om het geheugen van manga-liefhebbers nog even op te frissen met waar Sand Land nu ook alweer precies over gaat, heeft Bandai Namco tijdens de Tokyo Game Show een story trailer getoond. In het avontuur zal jij als Prince Beelzebub samen met Sheriff Rao op zoek gaan naar de Legendary Spring om water terug te brengen in Sand Land. Gezien het beperkte bronmateriaal zien we ook wat nieuwe personages de revue passeren.

Sand Land staat gepland voor een release op de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Een releasedatum is vooralsnog onbekend.